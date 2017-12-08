Всенародный праздник и явка 70%: власти Алтая выдали разнарядки на выборы президента

Власти Алтайского края велели мэрам и главам районов обеспечить высокую явку на выборах президента России в марте будущего года – не менее 70%. Само голосование, по замыслу руководства региона, должно пройти в атмосфере праздника.

«Вы должны создать в день выборов президента страны атмосферу всенародного праздника, торжественного, значимого события», – заявил на встрече с главами муниципалитетов губернатор края Александр Карлин (цитата по Аltapress). Региональные власти уже разослали требование о массовой организации концертов, но, как отмечает издание, Карлин подверг критике поспешность и «старорежимное, формально-демократическое отношение к делу».

Для повышения легитимности выборов власти рекомендовали «качественно подобрать наблюдателей», обучением которымх займется краевая администрация, работать только с рекомендованными чиновниками общественными организациями.

Губернатор при этом обрушился с критикой на муниципалитеты за «недостаточный» уровень явки на прошедших в сентябре выборах райсоветов и горсоветов. По словам вице-премьера регионального правительства Виталия Снесаря, средняя явка 10 сентября в крае составила 24,25%.

«На федеральном уровне говорят: что никто никаких цифр нигде не озвучивал, а назывались цифры 70 на 70 (проценты явки и голосов за действующего главу государства Владимира Путина, объявившего на этой неделе о своем выдвижении на выборы – прим. ред.). Но для нас с вами никто рубежей по явке не отменял», – заявил Снесарь. Он предупредил мэров и глав районов, что заявления об общей тенденции к снижению явки в стране «не принимаются».

«Вы эту тему даже не поднимайте. Для вас такого словосочетания «снижение явки» просто нет. Это не аргумент, – сказал вице-премьер. – Никаких вариантов отступления, никаких фраз «да это же мне надо где-то 15% взять». Берите! Для этого сейчас созданы все условия».

Снесарь также потребовал провести сверку списков избирателей. «Если хотите, назовите это чисткой. По данным специалистов в этой сфере, от 3% до 5% в списках на УИКах – это просто, давайте назовем, «мертвые души», просто не вычищенные. Все миграционные службы, ЗАГС, военные комиссариаты готовы включаться в работу, – отметил он. – Создавайте рабочие группы, отслеживайте работу в еженедельном формате».

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

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