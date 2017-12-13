Кремль «пропесочит» губернатора с подачи Памфиловой

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова пообещала, что попытки властей на местах повысить явку на президентских выборах за счет административного давления на избирателей будут жестко пресекаться. Такое заявление она сделала в ходе сегодняшнего заседания ЦИК. Она также подчеркнула, что виновники нарушений не уйдут от ответственности.

«Уверяю вас, никакими стрелочниками сейчас не отделаются. И за принуждение – сейчас будем каждый случай вытаскивать. Эта ситуация точно не пройдет», – приводит РИА «Новости» слова Памфиловой.

Ранее в СМИ появились сообщения, что власти Алтайского края потребовали от чиновников обеспечить высокую явку на выборах президента. В связи с этим Памфилова обрушилась на них с жесткой критикой. Она заявила, что не позволит «перечеркивать» проведенную ЦИК огромную работу и сообщит о случившемся руководству страны. «Алтайский край у меня сейчас первый! Я сейчас подготовлю серьезную докладную на имя президента, чтобы в преддверии выборов были сделаны какие-то выводы», – заявила Памфилова.

Властям остальных регионов глава ЦИК посоветовала не допускать каких-либо нарушений избирательного законодательства, напомнив и об уголовной ответственности. «Имейте в виду и по всем остальным регионам: не дай бог, где-то будет появляться какая-то информация, по своей части будем – вплоть до выражения недоверия комиссиям. По части административной, где наши руки не дотягиваются: то, что касается правоохранительных органов, будем направлять, остальное все – в администрацию президента. Я знаю, какая там будет реакция, я знаю, какой там настрой», – предупредила Памфилова.

Она подчеркнула, что повышать явку избиркомы могут лишь «ненавязчиво, но максимально» информируя избирателей о том, «где, когда и как» будут проходить выборы, а губернаторам и вовсе разрешен только один способ – решение проблем избирателей. «Власти, губернаторы явку могут повышать только одним способом: проблемы людей надо решать, не гнать их, не заставлять, не помыкать, не принуждать, не угрожать, что будут проблемы на работе, а решать проблемы – дороги, крыши, отопление, водоснабжение, детские сады, здравоохранение – вот ваша явка», – приводит «Интерфакс» слова Памфиловой.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе власти Алтайского края велели мэрам и главам районов обеспечить высокую явку на выборах президента России в марте будущего года – не менее 70%. Само голосование, по замыслу руководства региона, должно пройти в атмосфере праздника. «Вы должны создать в день выборов президента страны атмосферу всенародного праздника, торжественного, значимого события», – заявил на встрече с главами муниципалитетов губернатор края Александр Карлин. Региональные власти уже разослали требование о массовой организации концертов, но, губернатор Карлин подверг критике поспешность и «старорежимное, формально-демократическое отношение к делу».

Для повышения легитимности выборов власти рекомендовали «качественно подобрать наблюдателей», обучением которых займется краевая администрация, работать только с рекомендованными чиновниками общественными организациями. Губернатор при этом обрушился с критикой на муниципалитеты за «недостаточный» уровень явки на прошедших в сентябре выборах райсоветов и горсоветов. По словам вице-премьера регионального правительства Виталия Снесаря, средняя явка 10 сентября в крае составила 24,25%.

Напомним, выборы президента России намечены на 18 марта 2018 года, а избирательная кампания должна стартовать в ближайшие дни сразу после официального утверждения даты голосования.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.12.17

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