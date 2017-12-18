В России официально началась кампания по выборам президента – на неё потратят почти 15 млрд рублей

В «Российской газете» сегодня опубликовано постановление Совета Федерации «О назначении выборов президента Российской Федерации». Таким образом, с понедельника, 18 декабря, в РФ официально началась официальная кампания по президентским выборам.

С сегодняшнего дня претенденты на кресло главы государства от партий и самовыдвиженцы могут официально выдвинуть кандидатуры и подавать документы в Центральную избирательную комиссию. Отметим, что партии начнут проводить съезды для утверждения своих кандидатов, а самовыдвиженцы займутся организацией инициативных групп поддержки из числа 500 избирателей. Затем они в течение 25 и 20 дней соответственно со дня начала избирательной кампании смогут подать в ЦИК документы для регистрации.

Согласно закону, от сбора подписей освобождаются только кандидаты от парламентских партий. Кандидатам от непарламентских партий для регистрации нужно собрать и представить в ЦИК не менее 100 тысяч подписей избирателей. Кандидату-самовыдвиженцу необходимо представить в Центризбирком не менее 300 тысяч подписей избирателей.

Также с сегодняшнего дня в ЦИК начнут поступать деньги из федерального бюджета на организацию и проведение выборов президента. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, на выборную кампанию 2018 года будет выделено 14,807 млрд рублей. Напомним, что затраты на предыдущие выборы президента РФ, которые прошли в марте 2012 года, обошлись госказне в 10,375 млрд рублей. Памфилова также сообщила, что сегодня ЦИК утвердит план предстоящей кампании, передает РИА «Новости». Ранее она заявляла, что избирательная система страны к выборам полностью готова, подчеркивая, что выборы нужно провести так, чтобы «никому не было стыдно».

Как сообщал «Новый День», Совфед 15 декабря единогласно утвердил постановление о назначении президентских выборов на 18 марта 2018 года. Дату голосования совместили с четвертой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

О своем желании участвовать в выборах объявляли 23 человека, в том числе президент РФ Владимир Путин (он идет как самовыдвиженец), лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон. В числе претендентов также предпринимательницы Эльвира Агурбаш и Лариса Ренар, бизнесмены Сергей Полонский и Олег Сидоров, а также лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов и др. КПРФ и «Справедливая Россия» намерены определиться с кандидатом на своих съездах. От коммунистов на выборы, скорее всего, пойдет лидер партии Геннадий Зюганов. По данным СМИ, СР, возможно, вообще не будет выдвигать своего кандидата, а поддержит Путина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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