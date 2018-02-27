Единороссов бросили поднимать явку на выборах в городах-миллионниках

Избирательный штаб Владимира Путина запустил проект «Мегаполис» по обеспечению высокой явки на президентских выборах в городах-миллионниках. К мобилизации граждан привлечены силы «Единой России», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники. По данным собеседников издания, каждый из членов ЕдРа, в зависимости от статуса, обязан привести на избирательные участки определенное число граждан. Чем выше статус единоросса, тем больше избирателей он должен подтолкнуть к посещению участка. Так, от депутата сельсовета требуется предоставить в партию списки 20 избирателей с паспортными данными, депутата районного уровня – 30, заксобрания – 50.

По словам источника газеты в одном из региональных исполкомов ЕР, мало просто сдать списки с произвольными данными: каждого включенного обзвонит оператор с вопросом, действительно ли его включил в список ответственный единоросс. Более того, для отдельных регионов рассчитан коэффициент мобилизации с учетом количества единороссов на количество избирателей, плотности населения, традиций региона по явке и электоральных настроений, добавил он.

На выборах в Госдуму в 2016 году «Единая Россия» применяла схему «один плюс 10» – один единорос должен был привести на избирательный участок 10 человек.

Ранее СМИ сообщали, что в Кремле дали целевой ориентир для регионов – явка на президентских выборах должна составить не менее 70%. Проект «Мегаполис» был запущен в связи с обеспокоенностью прогнозируемой явкой в городах-миллионниках (согласно внутренним закрытым опросам, она колеблется в районе 40-50%), пояснили источники «Ъ» в штабе кандидата Путина.

Наибольшие усилия по обеспечению явки через проект «Мегаполис» предстоит предпринять в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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