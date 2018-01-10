Эксперты: Отдуваться за явку на выборах-2018 придется губернаторам

Хотя кандидаты в президенты РФ в своих выступлениях на старте избирательной кампании почти не затрагивали вопросы о положении дел в регионах, очевидно, что для самих территорий тема выборов будет оставаться ключевой, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Он полагает, что действующая федеральная власть не рискует в нынешней избирательной кампании, но руководителям на местах «в силу целого ряда причин» будет нелегко. «Возникают риски, что часть задач по созданию предвыборного «ажиотажа» может оказаться делегирована региональным элитам. Им приходится действовать с учетом двойственного характера имеющихся задач», – считает эксперт.

Михаил Виноградов напомнил, что перед главами регионов стоит задача обеспечить явку выше «естественного фона». Эксперт отмечает, что призывы активнее использовать региональную повестку (в том числе через организацию местных референдумов) для привлечения избирателей грозят расшатыванием местной повестки, осознанно засушенной во многих регионах. По его мнению, игнорировать противоречие между запросом центра на «повестку праздника» на фоне избирательной кампании и оценкой происходящего в стране электоратом как «экономического кризиса» будет трудно.

Эксперты «Петербургской политики» также попытались спрогнозировать возможный уровень явки избирателей на мартовских выборах. Для расчетов они использовали электоральные показатели прошедших парламентских выборов. Они учли, что на президентских выборах явка традиционно бывает несколько выше, чем на выборах в Госдуму, но в некоторых регионах ситуация иная.

Явка на президентских выборах традиционно выше, чем на парламентских, заочно согласился с коллегами политолог Александр Кынев. Он полагает, что прирост может превысить обычные 5%, но выборы 2018 года все равно могут продемонстрировать самую низкую явку в истории, пишут «Ведомости». С большой вероятностью, явку придется поднимать за счет крупных городов – Москвы, Санкт-Петербурга, промышленных центров Сибири, предупреждает Кынев, а это автоматически приведет к ухудшению результата основного кандидата.

Лидером рейтинга фонда «Петербургская политика» стала Тюменская область. Аналитики считают, что явка на предстоящих президентских выборах в этом субъекте Федерации стремится к 100%. Среди лидеров оказался еще один регион Уральского федерального округа – Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь явка прогнозируется на уровне 91,87% (6 место в рейтинге). Куда хуже обстоят дела в Свердловской (47,84%, 45 место), Курганской (47,48%, 49 место), Челябинской (46,76%, 53 место) областях, а также в ХМАО-Югре (47,41%, 50 место).

Среди лидеров рейтинга также значатся: Тыва (стремится к 100%, 2 место), Дагестан (99,18%, 3 место), Кемеровская область (98,49%, 4 место), Чечня (95,87%, 5 место). Самая низкая явка прогнозируется в Москве (33,15%, 83 место) и Санкт-Петербурге (37%, 82 место). Немногим лучше обстоят дела в Астраханской (37,3%, 81 место), Новосибирской (38,83%, 80 место), Томской (39,04%, 79 место) областях.

Спрогнозировать явку в Крыму и Севастополе не представилось возможным, так как выборы президента России в этих субъектах будут проходить впервые.

Ранее СМИ сообщали, что в Кремле дали целевой ориентир для регионов – явка на президентских выборах должна составить не менее 70%.

Москва, Иван Гридин

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