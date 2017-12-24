В президенты России выдвинули скандального олигарха

Скандального бизнесмена Сергея Полонского выдвинули кандидатом в президенты России. Решение было принято на собрании инициативной группы из 520 человек в спортивном комплексе «Крылатское».

Представляя свою предвыборную программу, Полонский напомнил, что на последних выборах президента в США победил его коллега по профессии. «Будущее за людьми, которые умеют созидать», – заявил самовыдвиженец, подчеркнув, что политики за ХХ век «показали, что они не способны привести мир к равноправному положению» и заинтересованы «в создании конфликтов».

Полонский призвал относиться к России как к большому девелоперскому проекту и выступил за снижение стоимости кредитов для бизнеса. По его словам, поддержка бизнеса станет одним из самых важных пунктов его программы. «России объявлена экономическая война, если бизнес не будет защищен внутри страны, у нас не будет ресурсов, чтобы двигаться вперед», – заявил Полонский (цитата по ТАСС).

Как сообщал «Новый День», Полонский в июле 2017 года был признан виновным в хищении более 2,6 млрд рублей дольщиков двух элитных жилых комплексов в Москве в 2008-2009 годах, за что был приговорен к 5 годам лишения свободы, но освобожден в зале суда – по истечению срока давности дела. Избежать колонии бизнесмену помогла переквалификация его действий на более мягкую статью – мошенничество в сфере предпринимательства. Ранее Полонский заявлял, что судимость не помешает ему участвовать в президентской гонке.

Отметим, что бизнесмен прославился экстравагантными высказываниями, например, «Хочу купить Луну. Зачем – не знаю и почему – тоже», «У кого нет миллиарда, могут идти в жопу!». Медэкспертиза признала его вменяемым.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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