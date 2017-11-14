Сергей Полонский не видит препятствий для участия в выборах президента РФ

Скандальный бизнесмен Сергей Полонский верит, что ничто не помешает ему стать кандидатом в президенты России в 2018 году. Во вторник он собрал журналистов на свою первую официальную пресс-конференцию, посвященную выборам главы государства.

По мнению Полонского, многолетнее проживание в Камбодже не отразится на его президентских перспективах.

«У меня есть официальное заключение адвокатов, которое написано и подписано… Не видим никаких препятствий», – прокомментировал бизнесмен норму Конституции, по которой кандидат должен постоянно проживать в России не менее 10 лет, передает РИА «Новости».

Одной встречей с представителями СМИ Полонский ограничиваться не намерен. Полную информацию о заключении юристов он обещал представить на следующей пресс-конференции через две недели.

Между тем, как сообщал «Новый День», ранее ЦИК фактически поставил крест на президентских амбициях Полонского. Как пояснял член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Колюшин, грандиозным планам бизнесмена помешает судимость за «тяжкое преступление».

«Если санкция (за совершенное преступление) 5 лет и больше, то независимо от того, сколько ему дали, это тяжкое преступление… тогда человек поражается в правах на 10 лет в плане избрания (на выборную должность)», – заявлял представитель ЦИК.

Как сообщал «Новый День», Полонский был признан виновным в хищении более 2,6 млрд рублей дольщиков двух элитных жилых комплексов в Москве, за что был приговорен к 5 годам лишения свободы, но освобожден в зале суда – по истечению срока давности дела.

Избежать колонии бизнесмену помогла переквалификация его действий на более мягкую статью – мошенничество в сфере предпринимательства.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 14.11.17

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