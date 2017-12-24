Навального выдвинули в президенты. Он уже грозит забастовкой

Собрание московской инициативной группы избирателей выдвинуло скандального политика Алексея Навального в президенты России.

Выдвижение прошло в шатре на пляже в Серебряном бору, за это проголосовали 742 человека, сообщил председатель собрания, юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. На собрании присутствовали два представителя Мосгоризбиркома. Жданов добавил, что Навальный и его уполномоченные намерены подать документы в ЦИК сегодня же.

Ранее сообщалось, что в поддержку выдвижения Навального планировалось создать инициативные группы в 20 городах России. По данным СМИ, сегодня собрания избирателей, поддержавшие его выдвижение, также прошли в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске, Омске, Красноярске, Перми, Иркутске и Екатеринбурге.

Навальный в своем выступлении отметил, что участвует в выборах «ради победы» и «изменения власти», и в очередной раз заявил, что «Путин – плохой президент», который «забрал нефть и газ» у жителей страны, оставив прозябать в бедности, передают «Ведомости».

Основатель ФБК при этом пообещал, что его сторонники устроят забастовку – бойкот выборов, если ЦИК не зарегистрирует его на выборах. «Только попробуйте не пустить нас на выборы – мы устроим забастовку», – заявил оппозиционер, чьи слова приводит издание.

Ранее Навальный опубликовал предвыборную программу, в которой обещает провести политическую реформу, отменить «репрессивные законопроекты», увеличить размер минимальной зарплаты до 25 тыс. рублей, создать контрактную армию.

Ранее в ЦИК заявляли о невозможности участия Навального в выборах, так как у него есть непогашенная судимость. Согласно законодательству, осужденный к лишению свободы за тяжкое преступление может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости, отмечала глава Центризбиркома Элла Памфилова. То есть – после 2028 года.

Навальный был дважды приговорен к условному лишению свободы. В феврале этого года он получил пять лет условно по делу «Кировлеса» об организации присвоения или растраты 16,5 млн рублей этого госпредприятия. В 2014 году получил 3,5 года лишения свободы условно по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше»; испытательный срок для него составил пять лет – до конца 2019 года.

Позднее Памфилова сообщила, что ЦИК будет рассматривать документы всех претендентов на президентское кресло.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.12.17

В Екатеринбурге за выдвижение Навального в президенты проголосовали 966 человек (ФОТО, ВИДЕО). / В президенты России выдвинули скандального олигарха. / Зюганов уступил место: КПРФ внесла интригу в президентскую кампанию. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»