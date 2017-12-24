В Екатеринбурге за выдвижение Навального в президенты проголосовали 966 человек (ФОТО)

Сход сторонников Алексея Навального в Екатеринбурге завершился единогласным выдвижением его в кандидаты на пост президента РФ. По словам организаторов встречи, голосов могло быть больше, но распечатали всего тысячу мандатов. Так или иначе, для выполнения процедуры политику нужны были 500 голосов, и в Екатеринбурге выдвижение Навального «засчитано».

Как передает корреспондент РИА Новый День, на площади Труда сегодня собралось чуть больше тысячи человек. И некоторым не хватило мандата. Количество горожан, проходивших через полицейское оцепление, контролировали наблюдатели избирательной комиссии. Представитель облизбиркома пояснил нашему агентству, что данные явки от штаба Навального будут сравнивать с данными от собственных наблюдателей, во избежание подтасовок.

Мероприятие охраняли силы полиции и Росгвардии – патрульные, три спецгрузовика «Урал» с бойцами. Но процедура выдвижения прошла без инцидентов, и четыре автобуса «ПАЗ», куда обычно уводят задержанных, пустовали.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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