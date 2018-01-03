Навальный обжаловал решение ВС РФ о недопуске его на выборы

Алексей Навальный обжаловал решение Верховного суда России о признании законным отказа Центризбиркома зарегистрировать инициативную группу избирателей по его выдвижению в президенты. Об этом сообщил юрист Иван Жданов, представляющий интересы скандального политика. Жалоба будет рассмотрена апелляционной инстанцией ВС РФ, но дата рассмотрения пока не назначена, передает «Интерфакс». Юрист ожидает, что заседание по жалобе может состояться в ближайшие дни.

Как сообщал «Новый День», ЦИК РФ 25 декабря отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения Навального из-за отсутствия у него пассивного избирательного права в связи с судимостью по тяжкой статье.

Со своей стороны оппозиционер, выступая на заседании ЦИК, заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения Европейского суда по правам человека. Он отметил, что представляет «огромное количество избирателей», которые при таком решении ЦИК будут лишены выбора.

28 декабря Навальный обратился в Верховный суд с иском на решение ЦИК. 30 декабря Верховный суд признал законным решение Центризбиркома.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.01.18

Желающих – хоть отбавляй! Более 60 человек захотели стать кандидатами в президенты. / Риски-2018: России придется «отбиваться». / Риски-2018: Первая половина года точно будет сложной. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»