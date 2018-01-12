«Мы не в Америке»: Грудинин расцеловал Памфилову после регистрации кандидатом в президенты (ФОТО)

Центральная избирательная комиссия на своем сегодняшнем заседании зарегистрировала кандидатом в президенты России от КПРФ директора подмосковного совхоза имени В.И. Ленина Павла Грудинина, передает корреспондент РИА «Новый День». На радостях новоявленный претендент на президентское кресло расцеловал главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

Стоит отметить, что Грудинину, как кандидату от парламентской партии, не нужно было собирать подписи в свою поддержку. Однако ему, согласно требованиям закона о выборах, пришлось быстро избавляться от счетов в иностранных банках. А их у него насчитывалось целых пять. Уже 8 января Грудинин подал уведомление в ЦИК о закрытии зарубежных банковских счетов. Об этом стало известно на заседании Центризбиркома.

После регистрации кандидат от КПРФ признался, что самое приятное в избирательной кампании для него то, что он теперь в рамках агитации может «расцеловать девушек, достигших избирательного возраста». Первой в его списке стала глава ЦИК Элла Памфилова. Она нисколько не смутилась поцелую, заявив, что «у нас тут не Америка».

Скриншот видеотрансляции заседания ЦИК

Добавим, что сегодня Центризбирком зарегистрировал списки доверенных лиц кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского и самовыдвиженца Владимира Путина. В перечне лидера ЛДПР насчитывается 61 фамилия, в списке действующего президента РФ – 259 человек.

Как сообщал «Новый День», Грудинин был выдвинут кандидатом в президенты на съезде КПРФ 23 декабря. Наблюдатели назвали это решение историческим – впервые в президенты от КПРФ идет беспартийный. Глава компартии Геннадий Зюганов по его просьбе возглавит Совет народно-патриотических сил, который станет избирательным штабом.

К настоящему времени ЦИК зарегистрировала лишь двух партийных кандидатов – Жириновского и Грудинина. Эсэры не стали выдвигать своего кандидата, поддержав Путина.

Москва, служба информации РИА «Новый Регион»

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