Зюганов уступил место: КПРФ внесла интригу в президентскую кампанию

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов все-таки решился уступить место кандидата в президенты РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», делегаты съезда КПРФ сегодня выдвинули на пост главы государства директора подмосковного совхоза имени В.И. Ленина Павла Грудинина. Глава компартии по его просьбе возглавит Совет народно-патриотических сил, который станет избирательным штабом.

Наблюдатели называют это решение историческим – впервые в президенты от КПРФ идет беспартийный.

Как сказал в интервью РИА «Новый День» член КПРФ, директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский, Грудинин поможет объединить патриотическую оппозицию, а его выдвижение внесло азарт в избирательную кампанию и изменило расклад сил.

«Сразу весь центр внимания переместился к нам. Что будет с первым местом – и так понятно, никому не интересно, скучно и уныло. Жириновский и Собчак уже сейчас никому не нужны. Мы, как хорошие драматические актеры, до самого последнего момента держали паузу. Поэтому, я считаю, это очень здравое решение. И, насколько я знаю, именно Геннадий Андреевич был его инициатором. Это сразу оживило всю избирательную кампанию», – заявил «красный» адвокат, добавив, что он «полон оптимизма».

Те, кто рассчитывал, что предвыборная кампания пойдет традиционно, просчитались. В рядах левых – надежды на обновления и подъем. Однако есть и сомневающиеся в кандидате, но скептикам на съезде КПРФ продемонстрировали видео с «Городом Солнца» – поселком, в котором руководит совхозом Грудинин.

Представляя нового кандидата, лидер КПРФ подчеркнул, что он идет с программой КПРФ «10 шагов к достойной жизни» – альтернативой социально-экономическому курсу власти, который «не просто бесперспективен, но откровенно губителен», «противоречит интересам народа и не отвечает делу укрепления независимости России».

Действующий президент РФ Владимир Путин, напомнил Зюганов, в третий раз вступая в должность главы государства в 2012 году, обещал «взлёт экономики, рисовал перспективы успешного развития», но сегодня ведущие экономисты констатируют – «большая часть «майских указов» не выполнена».

«Уже стартовала новая президентская кампания. Власть принялась раздавать народу очередные обещания, – отметил Зюганов. – Мы убеждены: лимит на громогласные обещания, не подтверждённые результатами, давно исчерпан».

Оценивая ситуацию в стране, лидер КПРФ обратил внимание, что более 60% национального благосостояния находится «в руках российских долларовых миллионеров, а 30% – в руках долларовых миллиардеров».

«За предыдущий год две сотни богатейших собственников нарастили своё состояние на 100 млрд долларов, – сказал он. – Всего же они прибрали к рукам 460 млрд – два годовых бюджета страны. А с начала нынешнего года совокупное состояние 28 главных российских богачей выросло ещё на 22 млрд долларов. По росту числа долларовых миллионеров Россия уверенно удерживает первое место в мире».

На фоне этого, отметил Зюганов, продолжается «обнищание большинства граждан», реальные доходы которых снижаются четыре года подряд. По его оценке, ситуацию усугубляет задолженность по заработной плате, приблизившаяся к 4 млрд рублей. При этом «уровень безработицы, по данным ВЦИОМ, вдвое превышает официальный и достигает 11%».

В этой ситуации КПРФ предлагает национализировать «ключевые отрасли промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков», что «принесёт казне триллионы рублей ежегодно» и позволит «сформировать бюджет развития вместо бюджета обнищания и деградации».

Другой шаг – восстановление экономического суверенитета. Речь идет об избавлении от долларовой зависимости, в создании финансовой системы в интересах государства и граждан, а также отказе от участия в ВТО.

КПРФ настаивает также на новой индустриализации с опорой на науку и новые технологии. В планах довести долю обрабатывающей промышленности с нынешних 15-20% до 70-80%, как в передовых странах мира. В программе коммунистов – возрождение «провинциальной» России и другие меры.

Кроме того, лидер коммунистов предложил упростить процедуру импичмента и закрепить норму, по которой нельзя занимать президентский пост более двух раз за всю жизнь.

Комментируя выступление Зюганова, известный экономист Юрий Болдырев, отметил общую причастность к докладу лидера КПРФ. «Мы все в той или иной степени причастны к этому докладу, – заявил он. – Мы выработали единую платформу. Все, что разделяет – относится к прошлому, а что делать сегодня и завтра – фундаментальных разногласий нет».

Гость съезда, председатель Единой Коммунистической партии Грузии, сопредседатель движения «Социалистическая Грузия» Темур Пипия в беседе с корреспондентом «Нового Дня» выразил уверенность, что Грудинин объединит левую оппозицию, беспартийность не станет помехой, а его программу поддержит народ.

«Программа его как раз по модернизации общества, чтобы Россия вернулась на путь социалистического развития. Поэтому партийная принадлежность не важна в данном случае. Я уверен, что Грудинин добьется успехов. И это будет важный шаг к возвращению России к правильному пути развития», – сказал Пипия.

В поддержку кандидата высказывались многие участники съезда. Как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин, если Ксения Собчак – «кандидат против всех», то Павел Грудинин – «кандидат за всех». Смолин также добавил, что в обществе назрел запрос на новое лицо – люди желают видеть во главе не только политика, но также управленца, хорошо знающего экономику», и кандидат КПРФ в лице Грудинина отвечает этим требованиям.

Интерес к работе директора совхоза выразил Нобелевский лауреат, депутат-коммунист Жорес Алферов: «Я с большим интересом смотрел перед началом съезда школу у Павла Николаевича Грудинина. И очень хочу, между прочим, подписать договор моей школы со школой Павла Николаевича».

По словам Алферова, впереди у коммунистов – «очень суровая борьба», но «без борьбы и победы мы можем потерять страну».

Уверенно чувствовал себя на съезде КПРФ и сам кандидат. Павел Грудинин заявил, что готов подписаться под каждым словом программы КПРФ и широких народно-патриотических сил, представленной Зюгановым.

По его мнению, ее поддержат широкие слои населения – от рабочих, учителей, врачей до представителей бизнеса. Грудинин также выразил сожаление, что 25-26 лет назад страна отказалась от социалистических идей, «от свободы, равенства, братства, от того, что рабочий человек на этой земле должен жить лучше, чем бездельник».

«Нам все время говорят, что оппозиция ничего не предлагает. Но в моем хозяйстве, в коллективе, которым я руковожу более 20 лет, мы сделали все, чтобы показать: если бы социалистические идеи не были попраны, и страна не изменила вектор развития, мы бы все жили, как в нашем совхозе, – сказал Грудинин. – А это бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, социальные льготы пенсионерам, бесплатные детские кружки. И все остальное, что вы видели и еще увидите в нашем хозяйстве».

Москва, Ольга Ветрова

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