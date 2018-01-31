С выборов президента снялся еще один партийный кандидат: их осталось 12

С президентских выборов снялся еще один претендент – Станислав Полищук, выдвинутый «Партией социальных реформ – прибыль от природных ресурсов – народу». Он сообщил журналистам, что собрал необходимые для регистрации 100 тыс. подписей, однако принял решение снять свою кандидатуру в пользу действующего главы государства Владимира Путина.

«Мы приняли решение, что в текущий исторический момент я должен сконцентрироваться ни на своих личных амбициях, а прежде всего, учесть интересы государства», – пояснил Полищук.

Ранее сегодня из предвыборной кампании выбыл психолог Михаил Козлов, выдвинутый на выборы Партией социальной защиты. Он привез в Центризбирком пустые листы бумаги вместо подписей избирателей, заявив, что не рассчитал свои силы для участия в выборах.

На прошлой неделе с снятии своей кандидатуры объявила журналистка Екатерина Гордон. Она назвала выборы «фарсом и шоу», добавив, что не будет сдавать в ЦИК собранные подписи избирателей.

В избирательной гонке на сегодняшний день участвуют 12 кандидатов: два самовыдвиженца – действующий глава государства Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов, а также 12 представителей партий. В их числе Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых»), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Ирина Волынец (Народная партия России), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»), Наталья Лисицына («Рот фронт»). Центризбирком пока зарегистрировал лишь двух кандидатов в президенты РФ – это Владимир Жириновский и Павел Грудинин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.18

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