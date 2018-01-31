Еще один кандидат выбыл из президентской гонки: привез в ЦИК вместо подписей чистые листы

Из президентской гонки вышел очередной претендент на кресло главы государства. Им оказался психолог Михаил Козлов, выдвинутый на выборы Партией социальной защиты.

Несостоявшийся кандидат принес в Центризбирком пять коробок с листами чистой бумаги вместо необходимых для регистрации подписей избирателей, заявив, что не рассчитал своих сил для участия в предвыборной кампании. Сегодня ЦИК завершает от участников кампании прием подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты РФ. Для кандидатов от непарламентских партий нужно собрать 100 тысяч подписей, самовыдвиженцам – 300 тысяч. От сбора подписей освобождены выдвиженцы от парламентских партий.

Козлов признался журналистам, что «несколько безответственно подошел к процессу выборов, немножко не рассчитал свои силы, особенно финансовые возможности».

Добавим, что на избирательном счете Козлова остались 50 тыс. рублей. Эти средства он пообещал отдать на благотворительность.

Ранее похожая история произошла на выборах губернатора Свердловской области в прошлом году. Один из кандидатов – Иван Волков от «Российского общенародного союза» не был зарегистрирован областной избирательной комиссией, поскольку вместо подписей муниципальных депутатов в свою поддержку сдал 126 листов чистой бумаги.

Избирательную гонку на выборах президента РФ продолжают 13 кандидатов: два самовыдвиженца – действующий глава государства Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов, а также 12 представителей партий. В их числе Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых»), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Ирина Волынец (Народная партия России), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»), Наталья Лисицына («Рот фронт»). Центризбирком пока зарегистрировал лишь двух кандидатов в президенты РФ – это Владимир Жириновский и Павел Грудинин.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе журналистка Екатерина Гордон объявила о снятии своей кандидатуры с выборов президента России, назвав их «фарсом и шоу», добавив, что не будет сдавать в ЦИК собранные подписи избирателей.

Москва, служба информации РИА «Новый День

Москва. Другие новости 31.01.18

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