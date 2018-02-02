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NewDayNews.ru

Пятница, 2 февраля 2018, 13:49 мск

Выборы

Памфилова вставила пистон Пескову из-за агитации в пользу Путина

Фото: kremlin.ru

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на сегодняшнем заседании ЦИК сделала замечание пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову за агитацию в пользу баллотирующегося на четвертый срок Владимира Путина.

Председатель комиссии отметила, что СМИ разместили информацию о высказывании пресс-секретаря президента с оценкой деятельности одного из кандидатов в главы государства, в котором «были очевидные признаки агитации». Вероятно, речь идет о высказывании Пескова о Путине, которое представитель Кремля сделал 29 января. Песков тогда заявил, что его шеф «является абсолютным лидером общественного мнения и политического олимпа, с которым вряд ли кто-то может серьезно конкурировать». Такое высказывание прозвучало в ответ на просьбу журналистов прокомментировать прошедшие 28 января в российских городах акции сторонников скандального политика Алексея Навального в поддержку бойкота выборов президента.

Памфилова заявила, что «сейчас от имени ЦИК сделает замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем таких высказываний». Она также отметила, что СМИ также не должны забывать о предусмотренных законодательством ограничений при распространении информации.

Как сообщал «Новый День», после завершившегося 31 января этапа сдачи кандидатами в президенты необходимых для регистрации подписей избирателей в ЦИК предвыборную гонку продолжают 8 кандидатов. Двое из них уже зарегистрированы – кандидат от КПРФ Павел Грудинин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Подписи 6 кандидатов на участие в выборах сейчас проверяет Центризбирком. В их числе – самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский, Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Сергей Бабурин, выдвинутый «Российским общенародным союзом», Борис Титов, баллотирующийся в президенты от Партия Роста и Ксения Собчак («Гражданская инициатива»). Проверка продлится до 10 февраля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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