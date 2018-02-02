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Пятница, 2 февраля 2018, 16:28 мск

Выборы

Песков повинился перед ЦИК за незаконную агитацию: «Буду аккуратнее»

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на обвинения главы Центризбиркома Эллы Памфиловой в его адрес из-за агитации в пользу Владимира Путина.

Официальный представитель Кремля заявил, что принимает к сведению замечание Памфиловой и приношу свои извинения «за высказывания, которые могли трактоваться как агитационные», передает «Интерфакс».

Он пообещал впредь быть «более аккуратным», чтобы не давать повода для таких претензий.

При этом Песков заметил, что в электоральный период неважно, что считает он, важно, «как это воспринимает ЦИК, который является ведущим органом по организации выборов».

Ранее сегодня Памфилова сделала замечание Пескову, заявив о недопустимости в дальнейшем использования служебного положения для агитации за одного из кандидатов в президенты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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