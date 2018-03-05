ЦИК: у Грудинина нашлись еще 11 зарубежных счетов, в том числе в золоте

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин не представил в Центризбирком сведения об еще 11 счетах в швейцарском банке, в том числе в золоте. Об этом сообщил представитель ЦИКа Александр Кинев, ссылаясь на ответ налоговиков Швейцарии на запрос Федеральной налоговой службы России.

«Швейцарские коллеги сообщили нам, что у Павла Николаевича Грудинина, помимо двух счетов, о которых мы уже упомянули, в том числе на информационном плакате, еще 11 счетов. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2017 года, в соответствии с той информацией, которую дала налоговая служба Швейцарии, было 13 счетов в швейцарском банке», – цитирует его слова РИА «Новости».

Кинев уточнил, что согласно данным швейцарской налоговой службы, «один счет был открыт в виде драгоценных металлов, в скобках – золото». При этом, напомнил он, Грудинин уведомлял ЦИК, что у него нет иностранных счетов. Вместе с тем, добавил член ЦИК, «мы не имеем подтверждающих документов о том, что их нет».

Кинев подчеркнул, что новые данные о наличии у Грудинина иностранных счетов будут размещены на плакатах, которые информируют о кандидатах в президенты РФ. При этом он отметил, что ЦИК может обратиться в Верховный суд из-за ситуации со счетами кандидата в президенты от КПРФ. «Наличие незакрытых счетов на момент регистрации и дезинформация по этому поводу ЦИК является безусловным основанием для снятия кандидата, но ЦИК предполагает, что этот вопрос должен решить ВС», – сказал Кинев (цитата по РИАН). Он допустил, что вопрос об обращении в суд по поводу отмены регистрации Грудинина кандидатом будет поднят на заседании ЦИК в среду, 7 марта. В то же время член ЦИК сообщил, что этот вопрос пока не обсуждался, заметив, что ЦИК России имеет право обратиться в суд, но «не имеет такой обязанности».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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