Грудинин счел вбросом информацию ЦИК о незакрытых швейцарских счетах

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин отреагировал на информацию Центризбиркома о его еще 11 незакрытых счетах в швейцарском банке, в том числе в золоте. Он назвал эту информацию вбросом.

«Произошел очередной информационный вброс в федеральные СМИ о моих счетах и чуть ли не о золоте партии, которое я храню в швейцарском банке! А вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно?!» – написал кандидат в президенты на своей странице в Facebook.

Грудинин при этом подверг критике ЦИК: «Зачем сначала распространять непроверенную информацию, а потом разбираться? Могли бы выяснить все в штабе кандидата или в ФНС России. Там находится исчерпывающая информация о закрытии всех иностранных счетов и объяснения банка о внутренних счетах, которые неизвестны клиенту».

Накануне член ЦИКа Александр Кинев, ссылаясь на ответ налоговиков Швейцарии на запрос Федеральной налоговой службы России, заявил, что по состоянию на 31 декабря 2017 года у Грудинина было 13 незакрытых счетов в швейцарском банке, один из которых был открыт в виде драгоценных металлов.

Представитель ЦИКа подчеркнул, что новые данные о наличии у Грудинина иностранных счетов будут размещены на плакатах, которые информируют о кандидатах в президенты РФ.

Отметим, что согласно избирательному законодательству, кандидату в президенты запрещено иметь зарубежных счетов. При регистрации кандидатом на выборах президента Грудинин сообщал ЦИК, что имел, но уже закрыл два зарубежных счетах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.03.18

Выборы-2018: Италии грозит новый политический кризис. / ЦИК: у Грудинина нашлись еще 11 зарубежных счетов, в том числе в золоте. / Сергей Удальцов собирает митинг после выборов президента РФ. Читать дальше

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