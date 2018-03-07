Памфилова заявила об отсутствии оснований для снятия Грудинина с выборов. «Пора ставить жирную точку в этой истории»

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила на заседании комиссии, что у нее по законодательству нет оснований для снятия с президентских выборов кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

По словам Памфиловой, у ЦИКа есть заявление Грудинина, что все счета закрыты: «Он это заявление подал до дня официальной регистрации, до 12 января». Однако, указала она, в связи с тем, что кандидат «нас недостоверно проинформировал», Центризбирком обязан, в соответствии с законом, «опубликовать данные о недостоверности предоставленной информации». Таким образом, данные о выявленных фактах недостоверности в сведениях, предоставленных кандидатом при выдвижении, будут внесены в информационный плакат о кандидатах в президенты, размещаемый на каждом избирательном участке.

Памфилова также предложила поставить жирную точку в истории со счетами Грудинана. «Давайте сегодня доведем до граждан информацию и поставим жирную точку в отношении всех этих счетов у кандидата Павла Николаевича Грудинина… Мне бы хотелось, чтобы больше никаких спекуляций, инсинуаций по этому поводу не было. Мы отвечаем за каждое слово, у нас есть все необходимые документы, в том числе из налоговой. Поэтому отвергаю все спекуляции, которые, естественно, последуют», – заявила глава ЦИК, чьи слова приводит РИА «Новости».

Памфилова также призвала СМИ «беспристрастно и достоверно изложить нынешнюю информацию», чтобы избежать спекуляций, чтобы «у избирателей не создавалось ощущения, что несправедливо, от страха, от испуга, еще от чего-то одного из кандидатов просто так испугались, что дальше некуда».

Напомним, 5 марта член ЦИКа Александр Кинев, ссылаясь на ответ налоговиков Швейцарии на запрос Федеральной налоговой службы России, заявил, что по состоянию на 31 декабря 2017 года у Грудинина было 13 незакрытых счетов в швейцарском банке, один из которых был открыт в виде драгоценных металлов. Представитель ЦИКа подчеркнул, что новые данные о наличии у Грудинина иностранных счетов будут размещены на плакатах, которые информируют о кандидатах в президенты РФ.

Отметим, что согласно избирательному законодательству, кандидату в президенты запрещено иметь зарубежные счета. При регистрации кандидатом на выборах президента Грудинин сообщал ЦИК, что имел, но уже закрыл два зарубежных счета. Информацию ЦИК о еще 11 незакрытых счетах в швейцарском банке, в том числе в золоте, Грудинин назвал вбросом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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