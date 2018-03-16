Памфилова рассказала о принуждении к голосованию бюджетников в Ленобласти. «Срочно предотвратить это безобразие!»

Глава Центризбиркома Элла Памфилова потребовала от коллег в Ленинградской области разобраться с принуждением к голосованию работников ряда бюджетных организаций. Она велела срочно обратиться в прокуратуру в связи с этим нарушением.

По словам Памфиловой, в ЦИК поступила жалоба от избирателя, который сообщил, что 2 марта от сотрудников бюджетной организации потребовали оформить заявления о голосовании по месту работы. «18 марта работники должны прибыть на место работы, у них проверяют наличие паспортов и заявлений. Потом все во главе с руководителями идут в УИК по территориальности для голосования», – цитирует главу ЦИК «Интерфакс». Кроме того, добавила она, ряд бюджетных учреждений решили объявить 18 марта рабочим днем с оплатой или предоставлением дополнительного выходного дня. В связи с этим Памфилова призвала Избирательную комиссию Ленобласти «срочно предотвратить» это «безобразие». «Срочно в прокуратуру!», – потребовала она.

На заседании ЦИК в пятницу Элла Памфилова также сообщила, что за время избирательной кампании по выборам президента РФ в Центризбирком поступило более 5,5 тысяч обращений о возможных нарушениях, которые уже рассмотрены или рассматриваются, сообщает РИА «Новости». Из них 471 обращение касается применения административного ресурса, уточнила она. При этом, по ее словам, по 10 и более обращений поступило из девяти регионов. К этим субъектам РФ будет привлечено «очень пристальное внимание» Центризбиркома. Речь идет о Московской области, Санкт-Петербурге, Челябинской области, Чувашии, Ставропольском крае, Ленинградской и Ростовской области, Мордовии и Марий Эл.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.03.18

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