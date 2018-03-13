«Обеспечить явку до 13:00 100%»: строителей Петербурга гонят на выборы

В Санкт-Петербурге прошли совещания руководителей комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и комитета по строительству с главами стройсоюзов. В ходе встречи была поставлена цель: обеспечить 100% явку сотрудников отрасли на президентских выборах.

Одна из рабочих встреч под руководством замглавы комитета Александра Постраша прошла десять дней назад, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники в строительной отрасли. В совещании принимали участие главы трех самых известных в Петербурге строительных общественных организаций. Их настоятельно попросили назначить ответственных за явку на выборы сотрудников.

По данным издания, некоторые возмутились странной просьбой, потому было решено обойтись без контроля, но обеспечить извещение о голосовании.

На второй встрече в КРТИ один из заместителей главы комитета Алексей Гончаров поставил конкретную цель: «Просьба еще раз... практически у всех мы были на предприятиях, по всем проехали, всем провели информацию... еще раз на местах посмотреть, поговорить с коллективами и по возможности обеспечить явку до 13:00 100% нашей отрасли».

Стоит отметить, что это не первый случай, когда руководители организаций дают указание подчиненным проконтролировать явку сотрудников на президентские выборы. Так накануне в Сети появилась аудиозапись, на которой неизвестный мужчина информирует работников одного из подразделений «Газпрома» в Орловской области о том, что они и члены их семей 18 марта должны прийти на выборы и отчитаться об этом руководству. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что подобное принуждение является нарушением прав избирателей, и пригрозила пожаловаться в Генпрокуратуру. Подобный случай произошел и в Ульяновской области. Там медработникам детской поликлиники заявили, что они должны сходить на выборы, а затем отчитаться о факте посещения избирательного участка старшей медицинской сестре.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 12.03.18

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