Памфилова назвала полным безобразием принуждение «газпромовцев» идти на выборы

Центральная избирательная комиссия проверит информацию о том, что сотрудников одного из подразделений «Газпрома» в Орловской области якобы принуждают в обязательном порядке принять участие в выборах президента. Глава ЦИК Элла Памфилова не исключила, что данные могут быть сфальсифицированы.

Ранее в Сети появилась аудиозапись, на которой неизвестный мужчина информирует сотрудников предприятия о том, что они и члены их семей 18 марта должны прийти на выборы и отчитаться об этом руководству организации.

«Если это правда, то это полное безобразие. Надо направить жалобу в Генпрокуратуру и, возможно, руководству «Газпрома»», – заявила Памфилова на заседании рабочей группы по жалобам. Глава ЦИК предположила, что в этом случае речь идет или о нарушении закона, или «активно стали действовать те, кто фабрикует ложные фальсификации», предает РИА «Новости».

Члены комиссии Евгений Шевченко и Александр Клюкин также выразили сомнения в подлинности аудиозаписи. По их словам, «был разыгран спектакль», чтобы дискредитировать выборы.

Тем временем, в Ульяновской области избирательная комиссия уличила в нарушении прав избирателей руководство поликлиники №3. Заведующая отделением организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях сообщила сотрудникам, что они должны сходить на выборы, а затем отчитаться о факте посещения избирательного участка старшей медицинской сестре, пишет «Коммерсант».

В избиркоме уточнили, что незаконной агитации, а также призыва голосовать за какого-то конкретного кандидата не было. Однако действия заведующей были признаны незаконными, руководству вынесено предостережение о недопустимости осуществления любых форм контроля, которые могут нарушить права избирателей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.03.18

Выборы-2018: футболисты сборной России проголосуют в Химках. / Общественники, оппозиционеры, домоседы: кто будет наблюдать за выборами президента России. / Мэрия Москвы разрешила Удальцову публично обсудить итоги выборов-2018. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»