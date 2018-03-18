Явка зашкаливает: на выборы пришли втрое больше избирателей, чем в 20012 году. Оппозиция потрясена: «явка жесткая и ни каруселей»

Явка на выборах президента России в целом по стране на 10:00 мск составила 16,91%, сообщается на сайте Центризбиркома. Сегодняшний показатель почти втрое превышает явку на прошлых президентских выборах. Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, на выборах президента 2012 года по состоянию на 10 часов утра проголосовали 6,53% избирателей, в 2008 году – 8,94%, в 2004-м – 8,01%, в 2000-м -6,36%.

Как сообщал «Новый День», в Москве явка на 10:00, согласно скорректированным данным ЦИК, составила 6,07%, на 12:00 – 17,06%. По данным Мосгоризбиркома, самый активный район российской столицы – Даниловский, там утренняя явка составила 10%.

В Петербурге к 10:00 на участки пришли 4,66% избирателей, к 12:00 явка выросла более чем втрое – 16,05%.

Примечательно, что ряд наблюдателей на выборах от оппозиции высказали удивление высоким уровнем явки на своих участках. При этом они указали, что само голосование проходит без нарушений. В частности, соратник скандального политика Алексея Навального Сергей Рудов написал в телеграм-канале «Команда Навального», что «явка какая-то жесткая, по 50 человек в полчаса. И ни каруселей, ничего такого, сами пруцца…Довольные такие». Еще один сторонник оппозиционера Алексей Суслов отметил, что «явка просто пипец, у меня уже 371, а всего на участке 2524». Ранее Навальный после своего недопуска на выборы президента РФ неоднократно призывал россиян к бойкоту голосования.

Отметим, что суть «карусели» заключается в передаче избирателю перед входом на участок уже заполненного бюллетеня, который избиратель должен опустить в урну для голосования, а новый, чистый бюллетень вынести и обменять у организатора незаконной схемы на деньги или другие материальные ценности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.03.18

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