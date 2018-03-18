Несистемная оппозиция признала политический проигрыш на выборах

Один из лидеров российской несистемной оппозиции и проекта «Объединённые демократы» Максим Кац признал факт политического поражения оппозиции и существенного, по сравнению с прошлыми президентскими выборами, роста явки избирателей. Об этом он написал в своем Twitter.

«Ну что, похоже что путинисты массово пришли, а оппозиция передралась вся, частично не пришла, частично бюллетени портит», – написал он.

Напомним, ряд лидеров оппозиции и, в частности, блогер Алексей Навальный в преддверии президентских выборов 18 марта призывали своих сторонников участвовать в так называемой забастовке избирателей, напоминает «Лайф». Как писал «Новый День», ряд наблюдателей на выборах от оппозиции высказали удивление высоким уровнем явки на своих участках. При этом они указали, что само голосование проходит без нарушений.

В частности, соратник скандального политика Алексея Навального Сергей Рудов написал в телеграм-канале «Команда Навального», что «явка какая-то жесткая, по 50 человек в полчаса. И ни каруселей, ничего такого, сами пруцца…Довольные такие». Еще один сторонник оппозиционера Алексей Суслов отметил, что «явка просто пипец, у меня уже 371, а всего на участке 2524». Ранее Навальный после своего недопуска на выборы президента РФ неоднократно призывал россиян к бойкоту голосования.

Отметим, что суть «карусели» заключается в передаче избирателю перед входом на участок уже заполненного бюллетеня, который избиратель должен опустить в урну для голосования, а новый, чистый бюллетень вынести и обменять у организатора незаконной схемы на деньги или другие материальные ценности.

Как свидетельствуют данные ЦИК, уровень явки на текущих выборах существенно превышает показатели явки на предыдущих президентских выборах.

По данным на 15:00 мск, в Петербурге явка составила 38,99%. Что касается Москвы, ЦИК по столице данные по явке пока не обнародовал. Среди лидеров по дневной явке (по состоянию на три часа дня по местному времени) – Чувашия (71,76%), Ямал (69,93%), Чечня – 68,56%. В числе аутсайдеров, помимо Северной столицы, – Карелия (40,64%), Забайкалье (42,12%), Московская область – 42,74%, Новгородская – 42,64%. В Иркутской области явка ниже, чем в Петербурге: в этом регионе на 15:00 местного времени проголосовали лишь 39,49% избирателей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.03.18

Чайников рассказал СМИ о видео с вбросами бюллетеней в Первоуральске. / Явка на выборы в одном регионе перевалила 80%, в еще двух – выше 70%. Данные на 18:00. / В костюмах, голышом и на коне: как голосуют россияне. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»