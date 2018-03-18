Явка на выборы в одном регионе перевалила 80%, в еще двух – выше 70%. Данные на 18:00

В одном регионе России явка на выборах президента России по данным на 18:00 местного времени превысила 80%, передает корреспондент РИА «Новый День». Речь идет о Республике Тува. По данным Центризбиркома, к 6 часам вечерам на избирательные участки пришли 83,36% избирателей региона.

Еще в двух регионах вечерняя явка превысила 70%: в Кемеровской области проголосовать пришли 75,05% избирателей, на Чукотке – 76,34%.

Во многих субъектах РФ, жители которых уже проголосовали к 18:00 местного времени, явка значительно превышает 50%, а в части из них подбирается к 70%. Эти данные превышают показатели явки на выборах президента 2012 года. При этом относительно низкая явка наблюдается в Иркутской области (50,19%), Забайкалье (52,38%), Томской области (53,5%), Новосибирской области (53,85%).

По данным на 15:00 мск, в Петербурге явка составила 38,99%. Что касается Москвы, ЦИК по столице данные по явке пока не обнародовал. Среди лидеров по дневной явке (по состоянию на три часа дня по местному времени) – Чувашия (71,76%), Ямал (69,93%), Чечня – 68,56%. В числе аутсайдеров, помимо Северной столицы, – Карелия (40,64%), Забайкалье (42,12%), Московская область – 42,74%, Новгородская – 42,64%. В Иркутской области явка ниже, чем в Петербурге: в этом регионе на 15:00 местного времени проголосовали лишь 39,49% избирателей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.03.18

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