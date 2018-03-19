Грудинин признал победу Путина на «грязных выборах»

Выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин, занявший второе место на выборах президента, признал свое поражение, назвав прошедшую избирательную гонку грязной и не соответствующей мировым стандартам. Об этом бизнесмен заявил на пресс-конференции в Москве.

Грудинин заявил, что он «абсолютно убежден» в победе действующего президента». «Я абсолютно убежден в том, что эта победа была», – приводит слова кандидата от КПРФ «Интерфакс».

В то же время он заявил, что прошедшие выборы были «грязными». «Это были выборы, которые не соответствуют мировым стандартам», – считает Грудинин. Он уточнил, что на такой вывод его натолкнули действия чиновников, властей и СМИ за время предвыборной гонки.

Ранее директор колхоза им. Ленина заявил, что прошедшая выборная кампания не была честной.

По данным ЦИК РФ, по итогам обработки 99,84% избирательных бюллетеней Грудинин набрал 11,8% голосов. За президента Путина проголосовали 76,66% россиян. Третье место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%), следом за ним идет телеведущая Ксения Собчак с 1,67% голосов. Отметку в один процент преодолел Григорий Явлинский (1,04%). Остальные кандидаты набрали менее процента. Явка на выборы президента составила 67,5%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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