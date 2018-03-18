Нечестно и грязно: Грудинин о выборах президента РФ

Кандидат на пост президента РФ от КПРФ Павел Грудинин назвал прошедшую избирательную кампанию самой грязной на постсоветском пространстве в текущий период.

«Пока преждевременно комментировать, давайте дождемся 90 процентов (обработанных бюллетеней). Уже сейчас ясно, что эти выборы не были честными. К сожалению, оказался прав Навальный: и проголосовать два-три раза можно и мы имеем такие примеры в Московской области», – сказал Грудинин журналистам на брифинге, передает «Интерфакс».

В то же время политик добавил, что «мы, несмотря на всю эту грязь которая лилась, прошли эти выборы достойно».

Как сообщал «Новый День», после подсчета 33,62% бюллетеней по итогам голосования на выборах главы государства на 22:09 мск, по данным Центризбиркома, действующий президент РФ Владимир Путин получает 73,58% голосов, а идущий на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин – лишь 14,57%. Замыкает тройку лидеров лидер ЛДПР Владимир Жириновский с результатом 6,63%.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.03.18

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