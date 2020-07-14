Лукашенко отказался выступлений по радио и ТВ во время предвыборной гонки

Сегодня Центризбирком Белоруссии определил время и даты выходов в эфир с выступлениями кандидатов в президенты. Действующий глава республики Александр Лукашенко отказался вещать на государственном радио и телевидении.

«Лукашенко, баллотирующийся на новый срок, отказался от предоставленного ему избирательным законодательством времени на предвыборные выступления», – сказала заведующая правовой, аналитической и методической работой Центризбиркома Галина Мкртчян.

Выступления по радио запланированы на понедельники и среды, первые эфиры ожидаются 20 и 22 июля. «Правом на последующие выступления можно будет воспользоваться 27 и 29 июля. На это будет отведен один час – с 8 до 9 утра», – утонила представитель ЦИК. Телевизионная трансляция запланирована с 17 до 19 часов во вторник 21 июля и 28 июля. Теледебаты кандидатов предлагается провести 30 июля.

Центральная избирательная комиссия республики Беларусь отказала Виктору Бабарико в регистрации в качестве кандидата в президенты. Помимо действующего главы Александра Лукашенко ЦИК зарегистрировал Андрея Дмитриева, Сергея Черечню, Светлану Тихановскую и Анну Канопацкую. Выборы пройдут 9 августа.

Минск, Зоя Осколкова

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