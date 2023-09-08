Хакеры атакуют площадку дистанционного электронного голосования

Специалисты зафиксировали попытки взлома площадки дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Наиболее мощные атаки ожидаются в первый день голосования, 8 сентября. Об этом рассказал председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Олег Артамонов.

«Атаки, естественно, будут. Они уже идут, они идут в фоновом режиме практически всегда. Скорее всего максимальная их мощность будет 8 сентября в течение первой половины дня. Но как в предыдущие годы система не испытывала никаких проблем с этим, так мы рассчитываем, что и в этом году проблем не будет», – цитирует Артамонова газета «Известия».

По его словам, киберпреступники устраивают что-то похожее на соревнования между собой: кто первым «положит» критически значимую систему. «Потом к обеду они разочаруются, что система продолжает стабильно работать и начнут уходить на другие цели», – пояснил специалист.

Напомним, что выборы в России разных уровней начинаются 8 сентября в более чем 80 регионах. Россиянам предстоит избрать глав субъектов Федерации, депутатов законодательных собраний, муниципальные представительные органы и выбрать четырех депутатов Госдумы. В большинстве регионов голосование будет идти три дня. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени, закроются они 10 сентября.

Впервые в рамках единого дня голосования выборы парламентов пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Москва, Зоя Осколкова

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