Оправдается ли последняя надежда либералов: мнения политологов

В России набирает обороты кампания по выборам президента. Кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков поддержал выдвижение претендента от «Гражданской инициативы» Бориса Надеждина, причем, по мнению ряда экспертов, последний зарегистрирован не будет. «Новый День» спросил у политологов, каковы перспективы у двух условно «правых» кандидатов, а также может ли электорат одного кандидата перейти к другому, если этот другой до финала кампании не дойдет.

Профессор кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ Анатолий Гагарин считает, что с точки зрения «высшей математики», существенного влияния на выборы поддержка Даванковым выдвижения Надеждина не окажет, хотя с точки зрения пиара ход хороший. Ждать особых бонусов от «правых» избирателей Даванкову не приходится, даже если Надеждина в бюллетенях в итоге не окажется: Надеждин становится на этих выборах своего рода «яблокозаменителем», «последней надеждой» для либерального электората старшего поколения.

С точки же зрения логики самой кампании, ее технологичности, было бы лучше, если бы зарегистрировали их обоих, считает Гагарин. «Учитывая, что Надеждин достаточно активно собирает подписи, шансы у него хорошие. В конце концов, этого требуют и сама конфигурация выборного процесса, и исходные принципы, заложенные в систему, – конкурентность, состязательность, открытость, возможность для всех избирателей найти своего кандидата, продвигающего близкие ему идеи», – отметил Анатолий Гагарин.

Главный научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Сергей Мошкин уверен, что электорат Надеждина в случае недопуска его на выборы не пойдет голосовать за кандидата от «Новых людей», так как эта партия воспринимается ими как проект Кремля. «Их электорат где-то пересекается, несколько лет назад «Новые люди» подавали определенные надежды. Но сейчас они не высказывают никаких альтернативных предложений по политическому курсу страны», – подчеркнул Мошкин.

Что касается перспектив регистрации Надеждина кандидатом в президенты, то, полагает Мошкин, это будет зависеть не от качества работы его штаба, а от выводов, которые сделает наблюдающий за ним штаб основного кандидата. «Штаб смотрит и оценивает, что с ним делать. Кампания идет, кандидаты нужны разные. Соберет подписи – молодец, посмотрим, какие у него позиции. Не соберет – сам виноват. Даже если зарегистрируют – кандидата можно снять уже в ходе кампании из-за нарушения правил финансирования или агитации. А дойдет до конца и наберет полпроцента – на нем же и оттопчутся, – рассуждает Мошкин. – Но в любом случае, регистрация – это получение статуса кандидата, доступ к федеральным СМИ, трибуна для выражения своей позиции. Посмотрим, как он этим воспользуется».

Другие эксперты настроены по отношению к Надеждину крайне скептично. По мнению политобозревателя Андрея Перлы, альянс Надеждина с Даванковым показывает, что сторонников у них обоих «исчезающе мало». Политолог Марат Баширов уверен, что Надеждина не зарегистрируют. «Чужой он на этих выборах. Да и зачем тратиться на поиски его левых источников финансирования из-за 0,01%? А они будут. Потом он уедет на Запад на пенсию с ореолом борца с режимом и умножит число иновещателей. И самое главное – отказ будет совершенно законным», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 15-17 марта.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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