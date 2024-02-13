Политолог объяснил, почему Путин не пойдет на предвыборные дебаты

Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах с другими кандидатами. Политтехнолог Илья Ананьев объяснил, в чем могут быть причины этого.

«1. У президента есть каждодневная информационная повестка (сегодня ее можно смело назвать предвыборной), умело завуалированная идеологами Кремля под рабочий график первого лица. Путин имеет достаточно эфирного времени на ТВ-кнопках и поводов для доведения своей позиции избирателю в полном объеме.

2. Встав гипотетически за трибуну дебатов, президент теряет иерархию «Единственного» и «Первого» в стране, уравнивает себя с более слабыми кандидатами. Потеря политической эксклюзивности гарантирована.

3. Приход Путина в эфир с другими кандидатами делает их более значимыми для населения и добавляет политического паблисити и электоральности. Путин нужен на ТВ Слуцкому, Харитонову и Даванкову, а не партийцы Путину.

4. Формат телевизионных дебатов архаичен, не дотягивает до мировых зажигательных спикеров и дискуссий и для Владимира Путина вполне предсказуемо окажется простоватым и только упрощающим его образ.

5. Хоть и это сложно представить, но фактор непредсказуемости в дискуссии может присутствовать от кандидатов. А жесткая модерация идеологического блока Кремля не любит форс-мажоров».

Сегодня «Российская газета» сообщила, что в ЦИК поступил отказ от кандидата на должность президента РФ Владимира Путина участвовать в предвыборных дискуссиях в эфире центральных теле- и радиоканалов. Об этом комиссию известил его избирательный штаб. Период агитации на выборах президента начнется 17 февраля и продлится до 15 марта.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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