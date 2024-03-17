На Дальнем Востоке закрылись первые участки для голосования

Участки для голосования на выборах президента РФ закрылись в Камчатском крае и в Чукотском автономном округе.

По информации избиркома Чукотки, в регионе явка на 18:00 (09:00 мск) воскресенья составила 87,49%. Всего в регионе работало 55 избирательных участков. В Чукотской автономии на данный момент отмечен самый высокий показатель явки среди регионов Дальневосточного федерального округа. В 12 селах региона зафиксирована явка 100%, передает РИА «Новости» со ссылкой на избирком.

Как сообщила Общественная палата Чукотского АО, нарушений или жалоб на выборах в регионе не было.

На Камчатке явка на 15:00 (06:00 мск) составила 68,25%. По данным краевого избиркома, существенных нарушений на выборах не зафиксировано.

По данным ЦИК России, на 11:32 мск явка на президентских выборах по стране без учета ДЭГ достигла 62,67%. Явка по федеральном платформе ДЭГ к этому времени составила 92%. Проголосовали дистанционно 90% от числа тех, кто заранее подавали заявления (более 4,76 млн человек).

Сегодня в РФ проходит третий, заключительный, день голосования на выборах президента страны. Все избирательные участки закроются в 20:00 местного времени. Без учета ряда зарубежных участков голосование завершится в 21:00 мск, когда двери участков закроются в Калининградской области. После этого времени ожидаются первые результаты выборов.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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