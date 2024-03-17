российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 17 марта 2024, 18:36 мск

Новости Выборы

Новости, Кратко, Популярное

Жители Пермского края побили рекорд явки на выборы в современной истории

В Пермском крае побит рекорд явки избирателей региона в современной истории выборов. Об этом сообщил региональный избирком.

По его данным, на 15:00 местного времени (13:00 мск) средняя явка по региону с учетом дистанционного электронного голосования составила 71,2% или 1 401 936 избирателей.

«Также регион превысил показатель активности избирателей на предыдущих выборах президента в 2018 году – тогда он составил 66,5%», – говорится в сообщении краевого избиркома.

Сообщается также, что жалоб в избиркомы не поступало. Сообщений о нарушениях от наблюдателей с участков также не поступало, отметили в региональном избиркоме.

Почти рекордный показатель явки на президентские выборы демонстрирует Крым, сообщил депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев. По его словам, явка в Крыму приближается к результатам исторического референдума о воссоединении с Россией – уже сейчас она превышает 75%. Это один из наиболее высоких показателей по стране, отметил глава Южного межрегионального координационного совета «Единой России». На 15:00 мск 17 марта явка избирателей в Крыму, по информации республиканского избиркома, достигла 81,76%. Напомним, явка на референдуме о статусе Крыма, который прошел 16 марта 2014 года, составила 83,1%.

Надо отметить, что явка на президентских выборах в России с учетом ДЭГ к 13:50 мск превысила показатели 2018 года, достигнув 67,54%, следует из данных ЦИК. Итоговая явка на президентских выборах президента РФ 2018 года составила 67,47%.

Пермь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Выборы президента РФ - 2024

68,7% свердловчан проголосовали на выборах президента к 18:00 часам / Явка на выборах президента РФ превысила 70% / Перспектива-2026: политолог оценил возможности кандидатов второго уровня / «Один главный элемент и облака протоплазмы»: эксперт сравнил выборы-2024 с солнечной системой / В Москве проголосовали на выборах президента РФ более 5 млн избирателей / Явка жителей Подмосковья на выборы главы государства превысила 60% / Явка в Свердловской области к середине третьего дня голосования – более 65% / Явка на президентских выборах в России перевалила за 65%

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Пермь, Поволжье, Выборы, Россия, Выборы президента РФ - 2024,