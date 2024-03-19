От 4 до 110 рублей: в какую сумму обошелся кандидатам в президенты каждый полученный голос

За время президентской кампании штабы четверых кандидатов потратили, по предварительным данным, немного больше 1 миллиарда рублей. «Новый День» подсчитал, чьи вложения оказались самыми эффективными (данные по поступлениям и расходам избирательного фонда даны на 12 марта 2024 года).

Владислав Даванков («Новые люди») потратил на агитацию больше всех – 368 млн 190 тысяч рублей, однако получил только третий результат – 3 362 484 голоса. Несложно подсчитать, что каждый голос обошелся ему в 109 рублей 50 копеек. Это самый неэффективный результат в прошедшей кампании. Добавим, что на президентских выборах 2018 года условно либеральные кандидаты вложились гораздо серьезнее: Борису Титову каждый полученный голос обошелся в 350 рублей 71 копейку, Григорию Явлинскому – в 228 рублей 91 копейку, Ксении Собчак – в 126 рублей 13 копеек.

Вторым по вложениям в агитацию стал Владимир Путин – 316 млн 752 тысяч 466 рублей. Его результат составил 76 277 708 голосов. Таким образом, каждый из них обошелся в 4,15 рубля. В 2018 году эта цифра была выше: 6 рублей 58 копеек.

Расходы избирательного фонда кандидата от ЛДПР Эдуарда Слуцкого составили 212,9 млн рублей. Проведенная кампания принесла ему 2 795 629 голосов, то есть затраты на каждый голос составили 76,17 рубля. Добавим, в 2018 году Владимир Жириновский потратил на агитацию 399 млн рублей и получил 4 154 985 голосов – то есть каждый избиратель обошелся ему в 96 рублей.

Коммунист Николай Харитонов потратил 165 млн 976 тысяч 293 рубля и получил 3 768 470 голосов – по 44,04 рубля за каждый. В 2018 году кандидату от КПРФ Павлу Грудинину один избиратель обошелся в 24,82 рубля.

Впрочем, нелишне напомнить, что для партийных кандидатов выборы – это не только расходы, но и перспективные доходы. Каждая партия, чей кандидат набрал на выборах президента больше 3%, будет профинансирована из федерального бюджета из расчета 152 рубля за каждого избирателя. Исходя из этой формулы «Новые люди» получат 511,1 млн рублей, КПРФ – 572,8 млн рублей, ЛДПР – 424,9 млн рублей. Таким образом, у всех трех партийных кандидатов расходы на агитацию окупятся.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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