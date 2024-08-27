Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении парламентских выборов на 26 октября. По ее словам, это будет необычная избирательная кампания – выборы эквивалентны референдуму: Европа или Россия.

«Нам предстоит решить главное: кто мы, какие мы, куда идем и чего хотим. Прошлое или прогресс, свобода или рабство, диктатура или демократия, однопартийная власть или многопартийное правительство», – заявила Зурабишвили.

Как отмечает грузинская пресса, об экзистенциальном выборе заявляет также правящая партия и оппозиция. «Грузинская мечта» убеждает избирателей, что оппозиция, финансируемая извне, хочет открыть «второй фронт» и голосование 26 октября станет выбором между «миром и войной». При этом оппозиция обвиняет власти в пророссийской политике и заявляет, что страна стоит перед выбором пути «Россия или Европа». Президент Грузии поддерживает трактовку выбора, который предлагает оппозиция.

При этом и правящая партия и оппозиция заявляют, что их поддерживает большинство избирателей.

Как следует из данных Службы внешней разведки (СВР) России, Вашингтон недоволен ситуацией в Грузии в преддверии выборов и планирует «тбилисский майдан». Прозападные НПО готовят рекрутов, чтобы находить «неминуемые факты» использования административного ресурса во время выборов.

Тбилиси, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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