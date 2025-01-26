В Белоруссии начался основной день голосования на выборах президента

В Белоруссии 26 января проходит основной день голосования на выборах президента. В 8:00 в республике открылись 5325 избирательных участков. Голосование продлится до 20:00 по местному времени, сообщил Центризбирком Белоруссии.

Всего смогут проголосовать порядка 6,9 млн избирателей. Выборы будут считаться состоявшимися, если в голосовании примут участие более половины избирателей, отмечает ТАСС. Президент считается избранным, если за него отдадут голоса более половины избирателей.

С 21 по 25 января в республике проходило досрочное голосование. По данным ЦИК, досрочно на выборах президента проголосовали 41,81% граждан, включенных в списки избирателей.

Надо отметить, что на этих президентских выборах не открывали участки для голосования за границей из-за сокращения численности работников дипкорпуса и сложностей с обеспечением безопасности на участках. Постоянно проживающим за рубежом и состоящие на консульском учете гражданам Белоруссии предоставлена возможность проголосовать на одном из шести участков, которые расположены в Минске и в пяти областных центрах республики, передает «Интерфакс».

Кандидатами в президенты зарегистрированы пять человек. Соперниками действующего главы государства Александра Лукашенко на выборах являются депутат парламента, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

Лукашенко возглавляет Белоруссию с 1994 года, он претендует на седьмой президентский срок.

Окончательные итоги выборов ЦИК подведет в течение 10 дней – не позднее 5 февраля.

Минск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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