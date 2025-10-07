Страны ЕС договорились ограничить поездки дипломатов из РФ внутри блока

В Евросоюзе достигли договоренности ограничить поездки российских дипломатов внутри блока. Выступавшая против этой меры Венгрия сняла свое вето. Об этом сообщила британская Financial Times со ссылкой на источники.

«Предлагаемые правила обяжут российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, информировать правительства других стран о планах своих поездок, прежде чем пересекать границу принимающей страны», – говорится в публикации.

Введение новой меры в ЕС обосновали якобы ростом числа предполагаемых шпионских атак со стороны России с целью дестабилизации европейских союзников Украины.

С инициативой об ограничении поездок ранее выступила Чехия. Эта мера является частью нового, 19-го по счету, пакета антироссийских санкций, разрабатываемого Брюсселем.

Для принятия санкционного пакета требуется единогласная поддержка. Венгрия стала последней страной Евросоюза, отказавшейся от вето, сообщает издание.

Впрочем, утверждение новых рестрикций, по данным газеты, может быть отложено из-за спора по поводу требования Австрии снять санкции с активов, якобы связанных с российским предпринимателем Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать банку Raiffeisen ущерб, понесенный в России, пишет ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва примет ответные меры в случае введения со стороны ЕС ограничений свободы передвижения российских дипломатов.

Москва, Наталья Петрова

