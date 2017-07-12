В Хабаровске пьяные сожители убили за плач 3-летнюю девочку

В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетней девочки (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). Для раскрытия преступления создана усиленная следственно-оперативная группа. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю, вечером 10 июля во дворе жилого дома, расположенного в Индустриальном районе Хабаровска, было обнаружено тело малолетней неустановленной девочки с признаками насильственной смерти. По данным местных СМИ, девочке было 3 года.

Следователи задержали 26-летнюю мать девочки и ее 38-летнего сожителя. В ходе следствия они дали признательные показания. Они рассказали, что периодически избивали девочку. 10 июля 2017 года у ребенка поднялась температура, но злоумышленники, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, не стали вызывать «скорую помощь», опасаясь, что врачи обратят внимание на множественные синяки, которые были у девочки.

Из-за своего болезненного состояния ребенок стал капризничать. Это не понравилось сожителям, они снова стали ее избивать, а затем мужчина закрыл своей рукой лицо девочки, перекрыв поступление воздуха. Мужчина убрал руку только после того, как малышка перестала дышать. С целью сокрытия следов преступления злоумышленники вынесли тело потерпевшей из квартиры, отнесли его в один из дворов, где положили под дерево.

Задержанным предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия установлено, что сожители официально нигде не работали, вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками, воспитанием ребенка не занимались. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Женщина состояла на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Хабаровского края как лицо, которое ненадлежащим образом исполняло свои родительские обязанности в отношении малолетней дочери.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю в отношении неустановленных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье «халатность» (ч.2 ст.293 УК РФ). По версии следствия, должностные лица допустили преступную небрежность, не приняв комплекса мер по обеспечению и защите прав и законных интересов малолетней девочки. Расследование уголовных дел продолжается.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 12.07.17

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