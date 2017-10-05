Четверг, 5 октября 2017, 09:46 мск

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Дальний Восток

Ушедший в отставку глава Приморья нашел работу в Москве

Ушедший в отставку глава Приморья нашел работу в Москве
Фото: kremlin.ru

Экс-губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, который покинул свой пост накануне, заявил, что получил интересное предложение о работе в Москве. Глава региона намерен встретиться со своим преемником Андреем Тарасенко, чтобы помочь ему войти в курс дела.

Указ об освобождении от должности по собственному желанию Миклушевского президент Владимир Путин подписал в среду. В этот же день глава государства встретился с руководителем «Росморпорта» Андреем Тарасенко и назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Приморья, сообщает пресс-служба Кремля.

В свою очередь Миклушевский заявил, что уже знает, чем будет заниматься в дальнейшем. «Мне предложена другая работа. Все, что произошло, согласовано решением в рамках кадровой политики. Работа интересная, о ней я скажу, когда случится назначение», – цитируют экс-главу Приморья «Известия».

Миклушевский назвал своего преемника достойным человеком и сообщил, что собирается встретиться с ним и помочь войти в курс дела. Бывший глава Приморья посетовал, что не успел сделать на своем посту все задуманное, а также напомнил о громких арестах вице-губернаторов, которые, по его мнению, говорят о декриминализации региона. «Мне не доставляет радости кого-то сажать в тюрьму. Но эти чиновники будут наказаны», – добавил он.

Владивосток, Зоя Осколкова

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