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Понедельник, 11 декабря 2017, 08:51 мск

Дальний Восток

В ДТП в Приморье погибли пенсионер и школьник

В ДТП в Приморье погибли пенсионер и школьник
Фото: здесь и далее УМВД по Приморскому краю

В Надеждинском районе Приморья полиция организовала проверку по факту ДТП, в котором два человека погибли, еще двое получили травмы со смертельным исходом. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморью, авария произошла в районе 696 км автодороги Хабаровск – Владивосток.

Новый День: В ДТП в Приморье погибли пенсионер и школьник

Установлено, что 61-летний водитель автомобиля Honda CR-V ехал в направлении Уссурийска, но не справился с управлением и совершил столкновение со встречным автомобилем Nissan X-Trail. В результате ДТП виновник аварии, а также его пассажир, ребенок 9 лет, скончались на месте происшествия. Пассажирка, 53-лет получила тяжелую черепно-мозговую травму и в состоянии комы была госпитализирована. Кроме того, помощь медиков потребовалась и второму водителю 62 лет.

Новый День: В ДТП в Приморье погибли пенсионер и школьник
Новый День: В ДТП в Приморье погибли пенсионер и школьник

Владивосток, Иван Гридин

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