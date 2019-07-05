С космодрома Восточный стартовала первая в 2019 году ракета

С космодрома Восточный стартовала первая в этом году ракета «Союз-2.1б» с «Метеором-М» №2-2 и 32 малыми спутниками. За пуском наблюдали секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, вице-премьер Юрий Борисов, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, а также вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Старт состоялся в 8:42 по московскому времени. Через десять минут от носителя отделился разгонный блок «Фрегат» со спутниками. Именно ему предстоит развести аппараты по трем разным орбитам. «Фрегат» выведет малые спутники на две орбиты – высотой порядка 580 и 530-540 километров.

После окончания миссии «разгонник» перейдет на траекторию входа в атмосферу. Примерно в 14:07 мск несгоревшие его элементы упадут в несудоходном районе Тихого океана.

Помимо «Метеора», «Фрегат» доставит на орбиты спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда и Чехии, а также несколько университетских аппаратов из Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадора.

Россию представят три научно-образовательных аппарата «Сократ», «ВДНХ-80» и «АмурСат».

Отметим, что прошлый аналогичный запуск с Восточного в ноябре 2017 года закончился неудачно. Разгонный блок не смог вывести их на орбиту из-за неправильно заложенных алгоритмов.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 04.07.19

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