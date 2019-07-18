В ДТП с самосвалом в Приморье погибли шесть человек

В Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Фото: УМВД по Приморскому краю

По предварительным данным, водитель Toyota Wish двигался со стороны поселка Шкотово в направлении Владивостока. На 32-м км дороги Артем – Находка – Порт Восточный легковой автомобиль столкнулся с самосвалом Howo.

В результате ДТП погибли шесть человек, один ребенок госпитализирован. Личности погибших устанавливаются, проводится проверка всех обстоятельств аварии, уточнили в ведомстве.

Фото: УМВД по Приморскому краю

По данным местного издания VL.ru, в аварии погибли трое мужчин и три женщины. Кроме того, в машине находился мальчик, его госпитализировали с сотрясением мозга и переломом бедра.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 18.07.19

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