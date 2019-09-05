Путин предложил заманить россиян на Дальний Восток льготной ипотекой и выплатами

Президент России Владимир Путин предложил запустить на Дальнем Востоке специальную льготную ипотечную программу для молодых семей, которые смогут получить кредит на покупку жилья под 2% годовых. Программа начнет действовать уже в текущем году за счет средств федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.

Оформить льготную ипотеку можно будет для покупки жилья на первичном рынке или строительства индивидуального дома на «дальневосточном гектаре». Программа рассчитана на 5 лет. По словам Путина, власти пока не собираются распространять ее на другие регионы, а ее цель – привлечь на Дальний Восток квалифицированные кадры, необходимые для развития региона. Президент отметил, что за последние годы на Дальнем Востоке были созданы условия для выхода на траекторию опережающего роста, но экономические достижения также необходимо конвертировать в «социальный рывок»: повысить уровень здравоохранения, образования и инфраструктуры.

В связи с этим Владимир Путин также предложил двукратно увеличить выплаты для врачей и учителей в Дальневосточном федеральном округе в рамках программ «земский доктор» и «сельский учитель». «Нужно адаптировать наши общероссийские программы «земский доктор» и «сельский учитель» к условиям Дальнего Востока. Речь может идти о том, чтобы отдельно, эксклюзивно для Дальнего Востока увеличить выплаты для врачей, фельдшеров, учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке. Предлагаю увеличить эти выплаты по сравнению с существующими сегодня по стране в целом для Дальнего Востока в два раза», – предложил российский лидер на пленарном заседании в рамках ВЭФ.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября, напоминает МИА «Россия сегодня».

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 05.09.19

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