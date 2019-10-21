Браконьеры из КНДР угрожают экологической катастрофой на Дальнем Востоке

Незаконный промысел северокорейских рыбаков в Японском море наносит непоправимый ущерб окружающей среде. Об этом заявил научный сотрудник Дальневосточного морского биосферного заповедника, кандидат биологических наук Игорь Катин.

«Влияние северокорейских браконьеров распространяется не только на юг Приморья. Это большая проблема для всего Японского моря – наносится несомненный вред всей биоте. Это международная проблема», – сообщил ученый «Интерфаксу».

Браконьеры затапливают много сетей, которые изготовлены из материала, не разлагающегося много лет. В отработавшие сети на дне попадаются моллюски, морские ежи, звезды, рыбы, крабы. На поверхности они становятся ловушкой для морских птиц и млекопитающих, в том числе приводят к гибели китов.

При помощи изображений, полученных со спутников, ученые насчитали одновременно более 3,5 тысячи судов, который ведут промысел в исключительной экономической зоне, прилегающей к побережью Приморского края. «Каждая такая добывающая единица выставляет за один раз по километру и более сетей. Учитывая то, что сеть ловит всего один-два дня, а лов проводится несколько месяцев, выброшенными оказываются сотни тысяч километров сетей», – добавил Катин. По словам ученого, речь идет об экологической катастрофе.

Напомним, задержание рыбаков из КНДР в Приморье началось с середины сентября. Северокорейские браконьеры устремились в исключительную экономическую зону России за мигрирующим кальмаром. Менее чем за месяц российские пограничники задержали более 570 граждан КНДР.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

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