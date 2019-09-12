Корейские рыбаки незаконно вылавливают кальмара на Дальнем Востоке

В Приморском крае произошло масштабное задержание северокорейских судов. Рыбаки из КНДР устремились в исключительную экономическую зону России за мигрирующим кальмаром.

По последним данным, береговая охрана за минувшие сутки задержала 16 северокорейских шхун и более 250 рыбаков-иностранцев. При этом в исключительной экономической зоне России в районе поселка Преображение находятся более 100 судов КНДР.

К месту направили дополнительные корабли сахалинского погрануправления ФСБ РФ, чтобы остановить незаконный промысел, передает «Интерфакс».

Российская сторона уже направила сообщение обо всех фактах нарушения груницы генеральному консулу КНДР во Владивостоке и руководству северокорейских пограничных органов.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 12.09.19

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