На Дальнем Востоке арестовали 10 браконьеров за нападение на пограничников

Десять граждан Северной Кореи были арестованы после нападения на российских пограничников в Японском море. Решение вынес Находкинский городской суд.

Рыбаки из КНДР вели незаконный вылов в исключительной экономической зоне России. Когда российские пограничники попытались задержать две шхуны и 11 мотоботов, экипаж одного судна оказал вооруженное сопротивление. В результате инцидента несколько человек получили ранения, один из северокорейских моряков погиб, передает РИА «Новости».

На время проведения следственных действий решением суда были арестованы шесть граждан КНДР, затем под арест отправили еще четверых.

Напомним, в середине сентября береговая охрана задержала 16 северокорейских шхун и более 250 иностранцев. Рыбаки из КНДР устремились в исключительную экономическую зону России за мигрирующим кальмаром.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 30.09.19

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