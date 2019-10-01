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Вторник, 1 октября 2019, 16:07 мск

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Сотрудники ФСБ за три дня задержали 87 браконьеров из КНДР

Фото: Минобороны РФ

Приморские пограничники с 28 по 30 сентября задержали в Японском море 87 северокорейских браконьеров, занимавшихся незаконной ловлей кальмаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«В Японском море пресечена противоправная деятельность северокорейских рыбаков на 11 маломерных судах. Задержаны 87 граждан КНДР входящих в состав судокоманд», – говорится в сообщении ведомства.

Пограничники изъяли у моряков запрещенные орудия лова и более 4 тыс. кальмаров, добытых в исключительной экономической зоне России. Браконьеров доставят в порт Посьет в Приморском крае для дальнейшего разбирательства.

Как писал «Новый День», экипаж одного судна оказал вооруженное сопротивление. В результате инцидента несколько человек получили ранения, один из северокорейских моряков погиб. На время проведения следственных действий решением суда были арестованы шесть граждан КНДР, затем под арест отправили еще четверых.

В середине сентября береговая охрана задержала 16 северокорейских шхун и более 250 иностранцев. Рыбаки из КНДР устремились в исключительную экономическую зону России за мигрирующим кальмаром.

Владивосток, Иван Гридин

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