Мишустин анонсировал расширение программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках визита в Амурскую область провёл рабочую встречу с участниками программы «Дальневосточный гектар» и получателями «Дальневосточной ипотеки». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, за круглым столом собрались представители всех дальневосточных регионов. Они рассказали свои истории, обсудили вопросы, которые мешают полноценной реализации программ.

«Это две самых серьёзных программы – «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека» под 2%. Мы видим, какой она стала популярной. Давайте обсудим вопросы, которые волнуют», – обратился к участникам мероприятия Михаил Мишустин.

Получатель «дальневосточного гектара» из Хабаровского края Михаил Утробин предложил расширить программу для эффективных фермеров. «Идею нужно масштабировать. Тем людям, которые уже освоили землю, возможно ли предоставить еще дополнительно землю, для того, чтобы они и дальше поднимали земли, которые не используются, чтобы кормить свои семьи, кормить свой край, развивать страну», – приводит слова фермера «Звезда».

Главе российского правительства понравилась инициатива фермера. Он поручил министру по развитию Дальнего Востока Александру Козлову проработать этот вопрос и при необходимости внести соответствующие изменения в нормативную базу. Кроме того, Михаил Мишустин анонсировал изменения в нормативной базе программы «Дальневосточный гектар», в том числе в плане поддержки сельхозкооперативов, расширении возможности программы для тех, кто доказал эффективность своей работы на земле. Помимо этого принято решение о распространении программы «Дальневосточная ипотека» на приобретение жилья на вторичном рынке в Магадане и городах Чукотки.

Благовещенск, Иван Гридин

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