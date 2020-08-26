Сенаторы решили объединить дальневосточные регионы новой трассой

В Совете Федерации прорабатывают вопрос строительства трассы вдоль Охотского моря. Новая дорога призвана наладить удобное сообщение между Хабаровским краем, Магаданской и Амурской областями. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сенаторов Анатолия Широкова и Ивана Абрамова.

На сегодняшний день маршрут из Магадана в Хабаровск или Благовещенск пролегает по территории Якутии. При этом на фоне климатических условий поддержание трассы в рабочем состоянии требует значительных затрат. Новая дорога позволит их сократить. Кроме того, на существующей трассе случается множество аварий из-за ее состояния.

«Вдоль моря дорога будет проще. Там много залежей всевозможных полезных ископаемых, которые не разрабатываются из-за отсутствия инфраструктуры. Это даст развитие трем субъектам», – заявил Абрамов, добавив, что протяженность дороги составит 1,5 тыс. километров, а ее строительство обойдется приблизительно в 90 млрд рублей. По оценкам наблюдателей, реализация данного проекта окажет позитивное влияние на экономику всех трех регионов, загрузив местные предприятия.

«Это позволит не только улучшить транспортную логистику между тремя регионами, но и соединит Магадан с Байкало-Амурской магистралью. Соответственно, это удешевит поставку товаров, и жизнь будет дешевле в Магадане», – считает сенатор.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.08.20

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