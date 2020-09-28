Мишустин утвердил программу развития Дальнего Востока до 2035 года

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО). Как сообщили в пресс-службе кабмина, ее реализация пройдет в три этапа до 2035 года.

Ранее планировалось, что программа социально-экономического развития продлится до 2024 года и с перспективой до 2035 года. В июне президент России Владимир Путин распорядился утвердить нацпрограмму развития ДФО с перспективой до 2035 года.

«У Дальнего Востока появилась собственная программа развития. Своим распоряжением её утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Основные цели программы – ускорение развития экономики региона, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока, повышение качества жизни людей на Дальнем Востоке», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Из документа следует, что программу будут реализовывать в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. По каждому из них будет утвержден план мероприятий. Предполагается, что реализация программы позволит создать на Дальнем Востоке дополнительно не менее 450 тыс. новых рабочих мест, связать все удалённые населённые пункты авиасообщением, для чего потребуется реконструировать 40 аэропортов. Кроме того, предполагается обеспечить все населенные пункты интернетом. Также уточняется, в каждом из 11 регионов ДФО будут созданы туристические кластеры. Акцент сделан и на строительстве новых школ, детсадов, больниц и объектов культуры.

Москва, Иван Гридин

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